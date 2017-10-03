Ege'nin ihracatı arttı

03 Ekim 2017

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, bölgeden 2016 yılı eylül ayında 893 milyon 418 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam 2017'nin aynı ayında yüzde 9 artarak 978 milyon dolara çıktı.

Tütün ve tütün mamulleri sektörü bu dönemde 117 milyon dolarla ilk sırada yer alırken bunu 107 milyon 749 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 76 milyon 773 bin dolarla demir izledi. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ise genel artış ortalamasının üzerine çıkarak 76 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

Yaş meyve ve sebzede ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış sağlayan sektör, bu eylülde 66 milyon 885 bin dolarlık dış satım performansı ortaya koydu.

Ege Bölgesi'nden en fazla ihracat yapılan ülke, 108 milyon 376 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 91 milyon dolarla ABD ve 64 milyon dolarla İspanya takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Bölgesi'nde sanayi ve madencilik sektörlerinde ihracatın istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti.

Ünlütürk, "Tarım ürünleri ihracatındaki artış istikrarlı şekilde devam ederse yılı 11,5-12 milyar dolar aralığında tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Orta Vadeli Program'da da ülkemizin yıllık ihracatı 153,3 milyar dolardan 156,5 milyar dolara yukarı yönlü revize edildi. Bu hedefi tutturmak için yılın geride kalan 3 ayında yoğun bir çalışma temposu içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA