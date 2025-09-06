Eğitim-Bir-Sen: Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik sonlandırılmalı

Eğitim-Bir-Sen yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen'in yazılı açıklamasında, ülke genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin, yaz tatilinin sona ermesiyle 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül Pazartesi günü dersbaşı yapacağı hatırlatıldı.

Eğitim çalışanlarının sorunlarına yönelik kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, öğretmenlerin işlerinden duydukları memnuniyet ya da memnuniyetsizliğin, doğrudan eğitimin niteliğini ve dolayısıyla ülkenin geleceğini etkilediğine işaret edildi.

'Ücretlerde iyileştirmeler yapılmalı'

Yeni eğitim öğretim yılı başında çözüm bekleyen sorunlar ve bunlara ilişkin önerilere yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyonist ortamın alım gücünü aşındırdığı, ekonomik toparlanmanın sabit gelirlilere yansımadığı mevcut koşullar kamu görevlilerinin yaşamını zorlaştırmaktadır. Eğitim çalışanlarının ve diğer kamu görevlilerinin ücret kayıpları telafi edilmeli, enflasyona ezdirilmeyecek şekilde iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmen atamaları ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılmalıdır, ücretli öğretmen istihdamının doğurduğu olumsuzluklar sona erdirilerek öğretmen açığı sorunu tarih olmalıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilmelidir"

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanması gerektiği bildirilen açıklamada, öğretmenlerin bölgeler arası "adaletsiz" dağıtıldığı savunularak, bu sorunun da çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, eğitim kurumları yöneticiliğinin profesyonel meslek olarak yapılandırılması, ek ders esaslarındaki "ücret dengesizliği"nin giderilmesi, ek ders ücretlerinin de artırılması gerektiği ifade edildi.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, resen atamaların ekim sonuna ertelenerek mevcut resen atamaların iptali istendi.

"Hizmetli ve diğer çalışanların hakları iyileştirilmeli"

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, yönetici kadroların sorunlarının bir an evvel çözülmesi istendi.

Okulların yardımcı personel ve ödenek sorununun çözülmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, proje okullarının yeniden ele alınmasına yönelik çağrı yapıldı.

Okul kantinlerinde boykotlu ürünlerin satışına izin verilmemesi istenen açıklamada, deprem bölgesinde eğitim öğretim alanındaki sorunların giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının umut dolu gelişmelerin yaşandığı, verilen vaatleri yerine getirecek somut adımların atıldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığına eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün aynı zamanda eğitimin sorunlarının aşılması anlamına geldiğini bir kez daha hatırlatıyor ve gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."