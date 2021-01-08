Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 kalem mal alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları için 11 kalem mal alımı için açık ihale usulü ile ihaleye çıkıyor.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler şöyle:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun(TİTCK) 15.05.2014 tarih 29001 sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde belirtilen "Satış Merkezi Yetki Belgesi"



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