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Eğitimde KDV yüzde 1'e düşürüldü

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirilerek bu farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı. İndirimi özel üniversiteler de dahil edildi.

Eğitimde KDV yüzde 1'e düşürüldü
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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

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