Eğitimde KDV yüzde 1'e indi

30 Ağustos 2020

ANKARA

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, üniversiteler, yüksek okullar ve özel öğretim kurumlarında KDV, 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.



Mart ayının ikinci yarısından itibaren, salgının yayılma hızının azaltılması amacıyla tüm okullarda yüzyüze eğitime ara verilmişti. Bunun ardından çok sayıda özel okul velisi ile okul arasında ücret iadesi konusunda tartışması yaşandı. Okullar, yemek ve servis ücretlerinin bir kısmını iade ettiler.



Yeni eğitim öğretim döneminin ise ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuda daha önce duyurulan 21 Eylül tarihinin de çok ne olmadığını belirtirken, risk görülmesi halinde okulların bu tarihte de açılmayacağını kaydetti.



Fatura kesilmediyse KDV iade edilecek



Uygulamayı DÜNYA’ya değerlendiren Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, özel okulların KDV indirimine tabi olan miktar kadar okul ücretlerinde indirim yapması gerektiğini söyledi. Sezer, ödemesini aylık gerçekleştiren veliler için her ay indirilmiş KDV kadar okul ücretlerinde indirim yapılacağını bildirdi.



Buna karşılık kayıt sırasında peşin ödeme indiriminden yararlan, yani KDV indiriminin başlayacağı 1 Eylül 2020’den öne okul ücretlerini ödeyen veliler için ise KDV iadesinin sözkonusu olacağını belirten Sezer, “Mevcut uygulamada, peşin alınan para olarak muhasebeleştirilmekle birlikte, faturası daha önceden belirlenen tarihler uyarınca aylık olarak kesilmektedir. Yani henüz peşin alınan KDV, beyan edilip devlete ödenmemiştir. Dolayısıyla eğitim öğretim ücretini peşin alan okulların da KDV’yi defaten veliye iade etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.