EGSD ile EİB'den iş birliği hamlesi

Hazır giyim ve tekstil sek­töründeki son gelişmelerin ele alındığı ziyarette, EİB ve EGSD’nin işbirliği imkanlarını daha da artırarak, ortak proje­lerde daha çok bir arada yer al­ması fikri benimsendi. EGSD or­ganizasyonunda gerçekleşen IF Wedding Fashion İzmir Gelin­lik Damatlık ve Abiye Giyim Fu­arı ile Fashion Prime ve Fashi­on Tech İzmir Fuarlarını yurt içi ve yurtdışından katılımın artı­rılması için birlikte çalışma ka­rarı alınırken, yurtdışı fuarları içinde birlikte hareket edilmesi kararı verildi.

Ortak projelerle sektöre ve İzmir’e daha çok katkı

Ziyarette konuşan EGSD Yö­netim Kurulu Başkanı Yasin Ak­çakaya, Ege İhracatçı Birlikle­ri Üyesi önde gelen firmaların da derneklerinin üyesi olduğu­na dikkat çekerek, EİB ile bir­çok zeminde bir arada oldukla­rını söyledi. EİB’nin bugüne ka­dar dernek faaliyetlerine her zaman destek olduğunu bu ziya­ret ile işbirliği imkanlarını daha da artırmayı amaçladıklarını be­lirten Akçakaya, “EGSD olarak İzmir’de başarı sağlamış birçok fuarın organizasyonunda Der­nek olarak yer alıyoruz. Fuarla­rın başarısı sadece sektörün da­ha ileriye taşınmasına değil aynı zamanda kentin de gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bu amaçla sektörel fuarlarımıza daha çok firma ve ziyaretçi katılımı için EİB ile bundan sonra daha çok iç içe çalışacağız. Sektörümüzle ilgili ortak projeleri de yine EİB ile birlikte hayata geçirmek isti­yoruz. Bu konuda EİB Koordina­tör Başkanımız Jak Eskinazi’den bugün büyük bir destek gördük. Bu desteği daha da ileriye taşı­yarak sektörümüze ve kentimize daha fazla katkı sağlamak istiyo­ruz” dedi.

Eskinazi: İşbirliği yaparak sinerji oluşturacağız

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de kuruluşundan bu ya­na EGSD üyesi olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, sek­tör ve İzmir için daha yakından çalışmaya her zaman hazır ol­duklarını söyledi. Bugüne kadar EGSD ile hep iç içe olduklarını ancak bu ziyaretle birlikte ortak projeler de üretilmesinin son de­rece gerekli olduğuna inandığını vurgulayan Eskinazi, “Fuarların başarısı için birlikte çalışacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Ay­nı zamanda birçok alanda işbirli­ği yaparak sinerji oluşturabiliriz. Önümüzdeki günlerde iki kurum olarak beyin fırtınası yaparak yeni projeler üretmeyi planlıyo­ruz. İki kurumun işbirliğinden çok güzel projelerin doğacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sertbaş: Birlikte çalışmalıyız

Ege Hazır Giyim ve Konfek­siyon İhracatçıları Birliği Baş­kanı Burak Sertbaş ise Fuar or­ganizasyonlarına büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, “İh­racatçılarımıza yeni pazar ara­yışı doğrultusunda en son gitti­ğimiz ABD fuarı katılımcı olan sektör temsilcilerimiz için başa­rılıydı. Yurt içi ve yurt dışı fuar­ların önemini bir kez daha göz­lemlemiş olduk. Kentimizde­ki fuarlara yeni alıcıların davet edilmesi de bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu konuda hep birlikte çalışmalıyız” dedi.