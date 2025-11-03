Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu? Yeni ehliyet ve pasaport harcı ücreti kaç lira oldu?

Bugün 2026 yılı yeni yıl değerleme oranı güncellendi. MTV, kimlik, ehliyet, pasaport harcı ve İMEİ ücretlerine zam geldi. Vatandaşlar ayrıntıları öğrenmeye çalışırken "Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu" sorusuna cevap arıyor.

Pasaport harcı ne kadar oldu?

Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarının açıklanması ile birlikte ücretler de güncellendi. İşte yeni fiyatlar...

• Pasaport defter bedeli: 1.424 TL

• 6 aylık pasaport: 2.956 TL

• 1 yıllık pasaport: 4.296 TL

• 2 yıllık pasaport: 7.065 TL

• 3 yıllık pasaport: 10.065 TL

• 3+ yıllık pasaport: 14.146 TL

Yeni ehliyet harcı fiyatları

Güncellenen rakamlar sonrası A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL'den 2 bin 363,75 TL'ye; B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 129,25 TL'ye yükseldi.