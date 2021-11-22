EİB, 16 milyar dolarlık yılsonu ihracat hedefine ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), gerçekleştirdiği ihracat ile yurt ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. İhracatını yüzde 25’lik artışla 16 milyar 24 milyon dolara çıkaran birlik, sene sonu için belirlediği 16 milyar dolarlık ihracat hedefini yılın bitimine 43 gün kala gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) ihracatına ilişkin bilgi veren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu dönemdeki ihracata en büyük katkıyı sanayi sektörlerinin verdiğini söyledi.

Sanayi ürünleri ihracatı 1 yıllık dönemde yüzde 36'lık artış hızı yakalayarak 6 milyar 862 milyon dolardan 9 milyar 331 milyon dolara ulaştığını aktaran Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2 milyar 121 milyon dolarlık ihracat performansıyla sanayi ürünleri ihracatına en büyük katkıyı sağladığına işaret etti.

Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2 milyar doları geçen tek birlik olduğunu ifade etti.

Demir sektöründen sonra en çok ihracatı, EİB çatısı altında ihracatçı birliğiyle temsil edilmeyen kimya sektörünün 1 milyar 779 milyon dolarlık tutarla yaptığını dile getiren Eskinazi, şunları kaydetti: "Bu ihracat Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması gereğini bir kez daha ortaya koydu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de ihracatını 1 milyar 293 milyon dolardan 1 milyar 462 milyon dolara taşıdı ve güçlü konumunu korudu."

Eskinazi, ihracattaki başarılar sayesinde 2022 yılına moralli girdikleriniz belirterek, "Son 1 yıllık dönemdeki ihracatımız yüzde 25'lik artışla 12 milyar 816 milyon dolardan 16 milyar 24 milyon dolara ulaştı. Böylelikle 2021 yılı sonu için 15 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz hedefimizi 43 gün önce yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.