EİB dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimine üye oldu

31 Aralık 2019

Ege İhracatçı Birlikleri, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu, insan ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanmasını amaçlayan UN Global Compact’a üye oldu.

Dünya üzerindeki kıt kaynakların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çabaladıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu amaçla UN Global Compact’a üye olduklarını dile getirdi.

“Bizden sonra gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda sorumluluklarımız var" diyen Eskinazi, "Bu amaçla, çevreyi koruma bilincini daha arttırmak, duyarlı tüketici duygusunun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesine katılan ilk ihracatçı birliği olmuştuk. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ediyor. UN Global Compact’a üye olduğumuz gibi üyelerimizin üye olmasını da teşvik edecek adımları 2020 yılında atacağız” şeklinde konuştu.

Global Compact’a 161 ülkeden 10 bine yakın şirket ve kurumun üye olduğu bilgisini paylaşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş; “Hazırgiyim sektörü olarak bu konulara uzun süredir oldukça önem verdiklerini ve bölgenin sürdürülebilir, doğayla barışık üretim yapısıyla dış dünyada ön plana çıkmasını istediklerini belirtti.

Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Global Compact Türkiye gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu kaynak ve araçlarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken; hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görüyor. Birleşmiş Milletler destekli dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformunun bir parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaları paylaşma ve başarıların görünürlüğünü sağlamak için daha etkin olacağız.”

Üyelerin görevleri neler?

Global Compact’a üye olan kurumların iletişim ve farkındalık yaratma etkinlikleri ile UN Global Compact’e yeni üye kazandırmayı misyon edinmeleri gerekiyor. Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; EİB, Global Compact ilkeleri ve kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili konularda seminer, çalıştay vb. etkinlik ve eğitimler organize edecek. EİB, üyelerinin, UN Global Compact ile ilgili konularda ortak hareket etmesini sağlamak için çalışmalar yapacak ve üyelerinin Global Compact’a üye olmasını teşvik edecek.