EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Büyümenin en büyük itici gücü ihracat oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 büyüme rakamlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Son çeyrekte de yüzde 5,9 büyüme yakalandığını belirten Eskinazi, böylece küresel salgınla mücadeleyle geçen 2020 yılının yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla tamamlandığını söyledi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldiği G20 ülkeleri arasında sadece Türkiye'nin yüzde 1,8 ve Çin'in yüzde 2,3'lük büyüme oranlarıyla diğer ülkeler arasında pozitif olarak öne çıktığına işaret eden Eskinazi, "Ülkemiz 2020 yılında Çin'in ardından dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu. Büyümenin gerçekleştiği kalemler de önemli. Tarım sektöründe yüzde 4,8, sanayide yüzde 2 artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 169,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğine değinen Eskinazi, bu yılın ilk ayında da 15,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldığını anımsattı.

"Hedefimiz, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme"

Büyümede ihracatın önemine dikkati çeken Jak Eskinazi, şunları kaydetti: "IMF, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 oranında büyümesini öngörüyor. Bütün gelişmiş ülke ekonomileri resesyon gerçeğiyle yüz yüze gelirken Türkiye'yle ilgili pozitif büyüme beklentisinde ihracat sektörünün payı büyük. Büyüme rakamlarının en büyük itici gücü ve destekçisi ihracat olmuştur. Salgında devreye alınan birçok tedbir ve destekle, ticarette geliştirdiğimiz yeni yöntemlerle, dijitalleşme hamlelerimizle ülkemizi dünyadan ayrıştıracak bu pozitif büyüme verisine ulaştık. Hedefimiz, yüksek hızlı büyüme değil yüksek kaliteli sürdürülebilir bir ekonomik büyüme. Türkiye, fiyat istikrarı ve finansal istikrar mücadelesini sürdürürken üretim ve ihracatı artırmaya dayalı büyüme stratejilerini reform adımlarıyla destekledikçe önümüzdeki dönemde bu standardı yakalayabilir. Böylelikle doğrudan yatırımlar ve uluslararası ticaretteki gelişimin önü daha da açılacak ve artacaktır."