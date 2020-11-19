EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: RCEP ülkelerine özel dış ticaret stratejisi geliştirmeliyiz

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması, aralarında Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya ve Malezya'nın da yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesi tarafından 8 yıl süren müzakereler sonrasında imzalandı.

Böylece RCEP ülkeleri dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasıyla sınırları kaldırırken, Türk ihracatçıları da yeni dönemde bu ülkelere hem ihracatlarını artırmak hem de bu ülkelerin Türkiye’ye yatırımlarını artırmak için harekete geçti.

EİB'in verdiği bilgiye göre Türkiye, 2019 yılı verilerine göre, Çin’den 19 milyar 128 milyon dolar, Güney Kore’den 5 milyar 777 milyon dolar ve Japonya’dan 3 milyar 647 milyon dolar ithalat yaptı.

Türkiye, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzalayan ülkeler içinde en çok ihracatı 2 milyar 726 milyon dolarlık tutarla Çin’e yaparken, Güney Kore’ye 943 milyon dolar, Singapur’a 750 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Türkiye RCEP üyesi 15 ülkenin 12 tanesine dış ticaret açığı veriyor.

"Lojistik Merkezleri RCEP ülkeleri için özel kurgulanmalı"

Türkiye'nin RCEP ülkelerine 2019 yılında 7 milyar 168 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 36 milyar 108 milyon dolara ulaştığını anlatan Jak Eskinazi, 2019 yılında 29,5 milyar dolar dış ticaret açığı veren Türkiye'nin bu dış ticaret açığının 28 milyar 940 milyon dolarlık büyük dilimini RCEP ülkelerine verdiğine dikkat çekti.

RCEP ülkelerine önümüzdeki süreçte katılma ihtimali yüksek olan Hindistan’da dahil edildiğinde Türkiye’nin dış ticaret açığının 34 milyar 410 milyon dolara ulaştığının altını çizen Eskinazi, anlaşma ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanının oluştuğuna dikkat çekti. RCEP ülkelerinde 2.2 milyar insanın yaşadığını ve küresel ticaretin yüzde 30’u anlaşma kapsamındaki ülkelerde yapıldığını anlatan Eskinazi, "Türk firmalarının bu ülkelerde yatırım yapmaları hayati öneme sahip. Malezya, Singapur ve Güney Kore ile Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları var. Bu ülkeler öncelikli olmak üzere RCEP ülkelerinde yatırım yapacak ve o ülkeler için üretim ve ihracat yapacak Türk firmaları için yeni bir devlet destek mekanizması çok hızlı hayata geçirilmeli. Ticaret Bakanlığı’nın yeni uygulamaya koyduğu Lojistik Merkezleri desteği RCEP ülkeleri için özel kurgulanmalı.” diye konuştu.

"Uzakdoğu ithalat için uzak değilse, ihracat için de uzak değil"

RCEP anlaşmasının COVID-19 nedeniyle daralan küresel ekonominin daha hızlı canlanmasına olanak sağlayacağını dile getiren Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak son yıllarda ihracatımızı hem batıya, hem doğuya arttırmak için projeler yürütüyoruz. Güney Kore, Japonya ve Çin’e yönelik gıda ihracatımızı arttırmak için TURQUALİTY Projemizi başarıyla yürüttük. 2018 yılında üç ülkeye yaptığımız gıda ürünleri ihracatı 389 milyon dolar iken, 2019 yılında yüzde 37’lik artışla 534 milyon dolara çıktı. 2019 yılını EİB’de “Çin Yılı” ilan ettik. Çin ile ilgili çok sayıda projeye imza attık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Uzakdoğu ithalat için uzak değilse, ihracat için de uzak değil. 510 milyon insanın yaşadığı Avrupa Birliği pazarında yakaladığımız başarıyı, 2,2 milyar insanın yaşadığı RCEP ülkelerinde de yakalayacak bir dış ticaret stratejisini hep birlikte oluşturmalıyız.” şeklinde konuştu.