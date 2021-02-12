EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den döviz kuru açıklaması

İhracatı artırmak ve hedeflere ulaşmak için uygun bir dönem olduğunu, Türk ihracatçıların ihracatını arttıracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sürdürülebilir üretimle ihracat hedeflerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Hedeflerine ulaşmada önemli parametreleden birinin ise döviz kuru olduğunu kaydeden Eskinazi, "Türk ihracatçısı olarak, öngörülebilir bantta dalgalanan bir döviz kuru beklentimiz var. Herkesi empati yapmaya davet ediyoruz. Kasım ayında dolar kuru 8,58 iken sipariş almış, yüklemesini yapmış ihracatçının ödemesinin bugünlerde 7,03’ten geldiğini düşünün. Enflasyonun zirve yaptığı günümüzde, ihracatçımız hammadde ihtiyacını nasıl karşılayacak. Asgari ücretin yüzde 22 arttığı süreçte çalışanlarının ücretlerini nasıl ödeyecek. Hemen hemen her ay zamlanan elektrik, doğalgaz ve diğer giderlerini nasıl ödeyecek."

Kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankası'nın asli görevi olduğunu belirten Eskinazi, şunları söyledi: ""1 doların 7,35 liranın, 1 avronun 9 liranın altına düşmesi Türk ihracatçısına zarar ettirir. Bugünlerdeki döviz kurları devam ettiği takdirde 2021 yılındaki 184 milyar dolar ihracat hedefimizin gerçekleşmesi imkansız hale gelir, sayıları 100 bine ulaşan ihracatçılarımızdan bir bölümünün ticari faaliyetinin sona ermesine yol açabilir. Bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz. İhracatçılarımızın rekabetçi olacağı bir döviz kurunu sağlayacak tek kurum da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası."