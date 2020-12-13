EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finale kalanlar dijital ortamda belirlenecek

Türk moda endüstrisine genç, yenilikçi, vizyoner tasarımcılar kazandırmak için 16 gerçekleştirilen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması, pandemi döneminde dijital ortama taşındı.

15'inci Moda Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 finalist arasından ilk üç tasarımcı 17 Aralık 2020 tarihinde dijital ortamda belirlenecek. 10 finalistin kıyafetlerinin tanıtıldığı defile ise pandemi koşullarının iyileşmesi sonrasında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

Koçluk ile koordinatörlüğünü moda tasarımcısı Özlem Erkan'ın yapacağı EİB 15. Moda Tasarım Yarışması’nda 10 finalist dijital ortamda tasarımlarını jüriye anlatarak derece elde etmeye çalışacak. Tasarımcıların kıyafetleri dikim aşamasından başlanarak, fitting süreci, kıyafetlerin mankenler üzerinde 360 derece fotoğraf çekiminin yapılarak zenginleştirilmiş finalist videoları da seçim öncesi jüri üyelerine gösterilecek.

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın final defilesini 10 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, final defilesini pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında ertelediklerini hatırlattı.

"İhracatımızı 50 milyar dolara tasarımla çıkaracağız"

Türk moda endüstrisine 15 yıldır yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını anlatan Sertbaş, “Türkiye’ye yıllık 26 milyar dolar döviz kazandıran, 2 milyon civarında kişiye istihdam sağlayan dev bir sektörüz. Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatının kilogram başına 1,3 dolar olduğu süreçte hazırgiyim sektörü olarak 13 doların üzerinde ortalama ihraç fiyatına ulaşıyoruz. Katma değerli ürün ihracatında zirvede yer alan sektörler arasındayız. Bu başarının altında yatan en önemli etkenlerden biri kendi tasarımlarımızla, kendi koleksiyonlarımızla ihracat yapıyor olmamız yatıyor. Her firmamızın bünyesinde tasarım ofisleri var. Ticaret Bakanlığı’nın verdiği tasarım desteği ile bu ofislerimiz daha da güçlendi. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı 30 dolar seviyesine çıkarmak. Bunu sağladığımızda bugün 26 milyar dolar olan yıllık tekstil ve konfeksiyon ihracatımızı 50 milyar doların üzerine taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

Tema, sürdürülebilirlik eksenli TECH-TILITY

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın bu yılki temasının sürdürülebilirliği öne çıkaran TECH-TILITY olarak belirlendiği bilgisini veren EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Tuğba Hazar ise, tasarımcıların doğayı teknoloji ile birleştirmelerini, bu bilinç ve ön görüyle tasarımlarını oluşturmalarını beklediklerini aktardı.

EİB Moda Tasarım Yarışması sayesinde, 2004 yılından itibaren bölgenin tasarım kültürünün oluşumuna önemli katkı sağladıklarına dikkat çeken Hazar, "Aynı zamanda Türkiye genelindeki tasarımcıların kariyer basamaklarındaki en önemli deneyim ve tanıtım imkanlarından birine zemin hazırlıyoruz. Emre Erdemoğlu, Mahmut Ağaç ve Ruhi Tamer Çoğal, Merve Uçar, Nuray Atalayman EİB Moda Tasarım Yarışması’nın Türk moda endüstrisine kazandırdığı, uluslararası üne kavuşan ve ödüller kazanan tasarımcılarımız oldu. Bugüne kadar 20 tasarımcımız İtalya’da önde gelen moda okullarında Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle eğitim alma fırsatı yakaladı. 17 Aralık’taki yarışmada dereceye girecek finalistler, Ticaret Bakanlığı desteği kapsamında 2021/22 sezonunda yurt dışı eğitim desteğinden yararlanma imkanına kavuşacaklar.” dedi.