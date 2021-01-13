EİB'in tarım ürünleri ihracatı 5 milyar doları aştı

Tarım Haftası nedeniyle Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılı tarım ürünleri ihracat performansını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, 2021 yılında Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında yüzde 10 artış hedeflediklerini, 2021 yılında 5,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için çalışacaklarını vurguladı. Egeli tarım ihracatçılarının ortak kaygısı ise kuraklık.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tarım ihracatçı birliklerinin 2020 yılında EİB'nin gururu olduğunu söyleyen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında pandemi nedeniyle doğal ürünlere ilginin arttığını, bu trendin 2021 yılında da devam etmesini beklediklerini kaydetti.

2020 yılında yurtdışı seyahatlerinin, fiziki fuarlar ve ticaret heyetlerinin yapılamaz hale geldiği evrede hızlı aksiyon alarak dijital pazarlamayla hedefe ulaştıklarını anlatan Celep, "EİB olarak Dubai Sanal Sektörel Ticaret Heyeti ve The Fource sanal gıda fuarını düzenledik. Çin İthal Ürünler Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştirdik. Üreticilerimiz üretti, ihracatçılarımız dünyanın dört bir tarafına Ege'nin lezzetlerini ulaştırdı. Ortak çalışmanın sonucunda bu başarı geldi. Bu başarıda emeği olan tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyorum. 2021 yılında daha parlak başarılara imza atmak için çaba göstereceğiz. Toprak anadan aldığımız, Güneş'in ışığıyla kuruttuğumuz içerisine herhangi bir şey katmadığımız ürünlerimize talep artışı olacaktır. Organik ürünlerimiz de bu süreçte daha fazla talep görecek." dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 846 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ını yaptığını dillendiren Celep, tarım sektörünün 2021 yılı gündeminde olacak konu başlıklarını ise kuraklık, su tüketimi, kaynakların verimli kullanımı, tarımsal destekler, yenilebilir enerji, sürdürülebilirlik, kontrollü zirai ilaç kullanımı olarak özetledi.

Yaş meyve sebzede pandemide 54 yılın rekoru kırıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2020 yılında yüzde 17'lik ihracat artış hızıyla EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olurken, 1 milyar 39 milyon dolarlık ihracatla 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 28'lik artışla 346 milyon dolar; meyve sebze mamullerinde ise yüzde 12'lik yükselişle 693 milyon dolar ihracata imza attıklarını, 2021 yılı için 1 milyar 200 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller son çeyrekte açıldı

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2020 yılının son çeyreğinde gösterdiği üstün performansla ihracatta eksiden artıya geçerek ihracatını yüzde 4 arttırarak 984 milyon dolar ihracata imza attı.

2020 yılının ikinci yarısında gösterdikleri performansı 2021 yılında da sürdürerek ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2020 yılına Karadeniz somonu ihracatımızı ikiye katlayarak 57 milyon dolara taşıdıklarını, tabii bal ihracatında da 2019 yılını geride bıraktıklarını, kanatlı eti ve süt ürünleri sektörlerinin 2020 yılında Çin’e ihracat vizesi aldığını, su ürünlerinde de Çin’e ihracat izni almak için 2021 yılında çaba göstereceklerini ifade etti.

Tütün sektörü ihracatta yatay bir seyir izledi

Ege Bölgesi'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütün sektöründe ihracatta 2020 yılında yatay bir seyir ortaya çıktı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 60 bin ailenin geçim kaynağı tütün sektöründe 2020 yılını 884 milyon dolar döviz getirisinde geride bıraktı.

Tütün mamulleri sektörünün ihracat yanında Türkiye Hazinesine kazandırdığı 65,7 milyar TL'lik vergi geliriyle Türk ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2021 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koydu.

Bitkisel yağ ihracatıyla hedefe koştular

2020 yılına girerken 500 milyon dolar ihracat hedefi ortaya koyan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 14 geliştirerek 505 milyon dolara ulaştı. İhracatını 2020 yılında yüzde 50 arttıran bitkisel yağ sektörü 260 milyon dolarlık ihracatla aslan payını aldı.

En önemli ihraç ürünlerinden olan haşhaş tohumunda en büyük ihraç pazarları Hindistan'ın ithalat kotasını belirlemediği için 2020 sezonu haşhaş tohumunun ihracatının başlamadığı bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerinin devam ettiğini, 2021 yılında ihracatın başlamasını beklediklerini, 2021 yılında da yüzde 10 ihracat artışı hedeflediklerini belirtti.

Zeytin ve zeytinyağına artan talep güzel fırsatlar sunacak

Ege Bölgesi, zeytin ve zeytinyağı üretim ve ihracatında Türkiye'nin lideri konumunda. Bunun avantajıyla da Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2020 yılında 160 milyon dolar döviz kazandırdı. Sofralık zeytin ihracatında daha başarılı bir yıl geçirdiklerini anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, "Bizim ürünlerimize tüm dünyada talep her yıl artıyor. Bu bakımdan bu yükselen trend daha iyi fırsatlar sunacak. Özellikle pandemiden dolayı sağlık ve şifa iksiri zeytinyağı tüm tüketicilerin aradığı ürün olmaya devam edecek. Tek sıkıntımız küresel ısınmaya bağlı olarak artan kuraklık belki önümüzdeki yıllarda olumsuzluklara neden olabilir." diye konuştu.

Odundışı orman ürünlerinde yüzde 14’lük artış

Pandeminin doğal ürünlere olan talebi arttırması odundışı orman ürünleri ihracatında yüzde 14’lük artışı beraberinde getirdi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 2020 yılında odundışı orman ürünlerinin 90 milyon dolardan 103 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi.

“Birliğimiz iştigal alanına giren kekik, defne, adaçayı, biberiye gibi odun dışı orman ürünlerimize talep her geçen gün artıyor” diyen Yağcı, “Dünya genelinde yaşanan ticaret hacmi düşüşüne rağmen kekik ihracatında yüzde 13, defne yaprakları ihracatında ise yüzde 8, tıbbi bitkilerde yüzde 26, biberiyede yüzde 30, ıhlamur ihracatımızda ise yüzde 38’lik bir artış yakaladık. Doğal ürünlere olan ilginin artması ile birlikte 2021 yılında da odun dışı orman ürünlerinde olan ihracatımızın artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hedefimiz ihracat rakamlarımızın en az yüzde 10 üzerine çıkmak. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak en önemli konu ürünlerimizin sürdürülebilir ve kaliteli temini ile katma değerli olarak ihracatının sağlanması.” ifadelerini kullandı.

Tarım ürünlerinde ilk üç Almanya, ABD ve İngiltere oldu

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılında yaptığı tarım ürünleri ihracatında Almanya 446 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. ABD, 394 milyon dolarlık Ege lezzeti tercih ederken, Ege Bölgesi’nden İngiltere’ye 363 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç edildi. Hollanda, 282 milyon dolar, İtalya 271 milyon dolarlık tarım ürünleri talebiyle sıralandı.

İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise, 255 milyon dolar ile Rusya, 172 milyon dolarla İran, 162 milyon dolarla Irak, 131 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 130 milyon dolarla Fransa oldu. Ege İhracatçı Birlikleri’nden tarım ürünleri ihraç edilen ülke sayısı ise; 190 olarak kayıtlara geçti.

Çekirdeksiz kuru üzüm lider ürün

Ege İhracatçı Birlikleri’nden ihraç edilen tarım ürünleri arasında en fazla döviz getirisini 462 milyon dolarla çekirdeksiz kuru üzüm sağladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde su ürünleri ihracatçıları toplamda 741 milyon dolar ihracata imza atarken balık ihracatının 424 milyon dolarlık bölümü taze, 198 milyon dolarlık kısmı fileto, 55 milyon dolarlık dilimi dondurulmuş olarak ihraç edildi. Ege Bölgesi, yaprak tütün ihracatından 267 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatından 260 milyon dolar, turşu ihracatından 221 milyon dolar, kuru incir 200 milyon dolar döviz getirisi sağladı.