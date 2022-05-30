Ek gösterge nedir? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge ve diğer ek göstergeler konusunda atılacak adımlar milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merakla bekleniyor. Çalışanların mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergeler konusu hükümet yetkilileri ve Memur-Sen tarafından yılbaşından bu yana görüşülüyor.

3600 Ek Gösterge Komisyonu toplantılarında düzenlemeye dair detaylar netleşmeye başladı. Memur-Sen görüşmelerde 3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu. Bakan Bilgin'in Şeker-İş Sendikası'nın 13 Mayıs'ta düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"nde, ek gösterge düzenlemenin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmesi üzerine, gözler hükümet ile Memur-Sen arasında yapılacak yeni görüşmeye çevrildi.

Taraflar arasında bir süredir devam eden teknik görüşmelerde sona yaklaşıldığı öğrenilirken, tarafların bu kapsamda hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Ek gösterge nedir, neyi ifade eder?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.