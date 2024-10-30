Ek gümrük tarifeleri sonrası Çin'den yeni adım: AB'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Çin elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren Avrupa Birliği'ni DTÖ'ye şikayet etti. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin geçen yıl başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından sektörün devlet tarafından desteklendiği gerekçesiyle Çinli üreticilere getirilen ilave gümrük tariflerine ilişkin adımlar konusunda hemfikir olunmadığı ve bunların kabul edilmediği belirtildi.

Çin'in anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünden yana olduğu ve AB ile yeni aşama müzakereler yürütüldüğü belirtilen açıklmada, "Umarız Avrupa tarafı Çin ile yapıcı tarzda işbirliği yapar ve iki tarafın da kabul edeceği, ticari sürtüşmelere yol açmayacak bir çözüme ulaşılabilir" ifadesine yer verildi.

AB'den ilave gümrük vergilerine dair açıklama dün yapılmıştı

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıllığına ilave gümrük vergiler getirildiğini bildirmişti.

Bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, Çin şirketleri BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, işbirliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 ek vergi getirilecek.

Çin ile AB arasında ticaret savaşı başlayabilir

Komisyonun Ekim 2023'te başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen tarife artışları, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşını başlatmaya aday görünüyor. Çin Ticaret Bakanlığı, AB ülkelerinin 4 Ekim'de tarife artışlarına onay vermesinin ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirmişti. Öte yandan Çin, daha önce de Avrupa'dan ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine ise sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Pekin yönetimi, ayrıca Avrupa'dan ithal otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulayabileceği sinyalini veriyor. Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmayı planladığı duyurmuştu. Böyle bir adımın, Çin'deki geniş motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden AB ülkelerinin şirketlerini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.