Ek vergiden doğan zarar karşılansın

17 Temmuz 2020

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı bulmasının ardından harekete geçen çelik ihracatçıları sektörün zararının karşılanmasını talep etmeye hazırlanıyor.

Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, “Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz” dedi.

ABD Başkanı Trump, Mart 2018'de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim gereksinmelerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarifeler getirmişti. Trump daha sonra ağustos ayında Türkiye'den çelik ithalatında vergileri yüzde 50'ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Dava iki yıldır sürüyordu

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Adnan Aslan, “Trump'ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye'ye uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı. ABD Başkanı mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalandı. İki yıldır bu dava süreci sürüyordu. Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz. Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız” diye konuştu.

Yüzde 15'ten yüzde 3'e düştü



Türkiye, 2017'de toplam çelik ihracatının yüzde 15'ini ABD'ye gerçekleştiriyordu. Bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor. ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada'ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor. Mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu ifade eden ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018'de 8,5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi" diye konuştu.