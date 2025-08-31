Ekim alanı daralan domateste fiyatlar çiftçi lehine 3'e katladı

Güney Marmara'nın en büyük ovası olan Karacebey'de geçen yıl bin 500 liraya kadar düşen salçalık domatesin tonu bu yıl 4 bin 500 ve 4 bin 800 bandında gidiyor.

Geçen seneye göre fiyatlar 3 kat artsa da üreticinin zarar ettiğini söyleyen Karacabey Ziraat Odası Başkanlarından Ramazan Düzen ekim alanlarının daraldığına işaret ederek, "Karacabey, Susurluk, Manyas ve Mustafaemalpaşa'da 17 salça fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların bulunduğu alanda köylerle beraber geçen yıl 150 bin dekara yakın ekim vardı. Bu yıl 80-90 bin dekara geriledi." dedi.

"Geçen yılın zararı 3-5 yılda kapatılacak gibi değil"

Rekoltede 400 bin tonluk bir azalma olduğunu belirten Düzen şöyle konuştu:

"Fabrikalar yılbaşında, taahhüt fiyatlarını 4 bin 300 lira vadeli, 4 bin 200 lira peşin olarak açıkladı. Çiftçiler zarara imza atmadı. Geçen yıl serbest ekenler çok zarar etti. Her köyde çiftçiler zararını karşılamak için tarlasını, traktörünü sattı. Geçen yıl yapılan zarar 3-5 yılda kapatılacak gibi değil.

Girdiler yükseliyor, çiftçinin ürünü yükselmiyor

Her ekimde dönümün maliyeti 40 bin lira. Dönümden 7 ton alıp, kilosunu 5 liradan verdiğinizde elinize geçecek para 35 bin lira. Dönüm başına 5 bin lira zarar. Bin dönümde 5 milyon lira zarar. Girdilerimizi vadeli yapıyoruz. Enflasyon, dolar her şey yükseliyor girdiler yükseliyor. Ama çiftçinin ürünü yükselmiyor."