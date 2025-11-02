Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ÜFE ve TÜFE oranları hangi tarihte açıklanacak?

Her ayın en kritik ekonomik verilerinden biri olan enflasyon oranları, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Kasım ayında açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri için araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar yeni haftaya girilirken "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça gündeme geliyor.

Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. ÜFE ve TÜFE oranları 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

Eylül ayı enflasyon rakamları nasıldı?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.