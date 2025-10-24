Ekim ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika faiz düşürecek mi, ne kadar düşürecek?
Bugün Amerika'dan enflasyon verileri geldi. Enflasyon beklentilerin altında yüzde 3 olarak açıklandı. Şimdi gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Gelen rakamlar sonrası Amerika Merkez Bankası'nın faizleri indirmesine kesin gözle bakılırken faizlerin ne kadar düşeceği merak konusu oldu. Şimdi ekonomist ve yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
ABD'den gelen son enflasyon verileri olumlu geldi. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte, Fed'in izleyeceği adım merak ediliyor. Tarihleri bilmeyenlerin ortak soru ise "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı Fed toplantısı 28-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.
Faizler inecek mi?
16 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 99.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.