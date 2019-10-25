Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı
Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 795 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76 olarak gerçekleşti.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2018
|2019
|Ocak
|78,2
|74,4
|Şubat
|77,8
|74,0
|Mart
|77,8
|74,3
|Nisan
|77,3
|75,0
|Mayıs
|77,9
|76,3
|Haziran
|78,3
|77,1
|Temmuz
|77,1
|76,2
|Ağustos
|77,8
|76,6
|Eylül
|76,2
|76,3
|Ekim
|75,4
|76,4
|Kasım
|74,1
|Aralık
|74,1