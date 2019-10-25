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Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı kapasite kullanım oranları açıklandı
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 İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 795 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76 olarak gerçekleşti. 

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018  2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1 
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2 76,3
Ekim 75,4 76,4 
Kasım 74,1  
Aralık 74,1  

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