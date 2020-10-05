Ekim ayı kira artış oranı belli oldu! İşte ekim ayı kira artışı

05 Ekim 2020

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekim ayı kira artış oranı belli oldu.TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre; ekim ayı kira artış oranı 11,47 oldu.

Buna göre; 1000 TL olan bir kira bedeli, yüzde 11,47 zam oranı ile birlikte 1.147 TL'ye yükselecek.

Kira artış oranı neyi ifade eder?

Kira artış oranları konut, iş yeri gibi alanları kiraya verenlerin, uygulayacağı en yüksek zam oranını belirlemektedir. Kiraya veren kiracısına kendi isteğine göre daha az zam yapabilir ya da zam yapmamayı da tercih edebilir.