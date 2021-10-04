Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren ekim ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,25, yıllık bazda yüzde 19,58 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 16,42'lik artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre ekim ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 16,42 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1642 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2328 liraya yükselecek.