Ekim ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

SED ödemesinin hesaplara yattığı bilgisini veren Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" açıklamasında bulundu.