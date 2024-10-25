Ekim ayında kapasite kullanım oranı geriledi
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 75,2’ye gerileyerek bir önceki aya göre 0,7 puanlık düşüş kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi genelinde ekim ayı kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.
Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesine geriledi. Bu düşüş, imalat sanayinde kapasite kullanımında yaşanan hafif gerilemeye işaret ediyor.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise değişmeyerek yüzde 74,9 olarak sabit kaldı. Veriler, sanayi üretiminde kısa vadeli dalgalanmaların sürdüğünü ortaya koyuyor.