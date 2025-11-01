Ekim ayında marketlerin zam şampiyonu belli oldu! Fiyat farkı yüzde 380'i aştı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ekim ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı.

Bayraktar, ekimde üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 382,9 patateste görüldüğünü söyledi.

Patatesteki fiyat farkını yüzde 284,1 ile kuru soğan, yüzde 242,1 ile marul, yüzde 229,5 ile maydanoz takip etti.

Bayraktar, üreticide 5 lira 25 kuruş olan patates markette 25 lira 35 kuruşa, 4 lira 92 kuruş olan kuru soğan 18 lira 90 kuruşa, 17 lira 17 kuruş olan marul 58 lira 73 kuruşa, 5 lira 17 kuruş olan maydanoz 17 lira 2 kuruşa satıldığını belirtti.

Markette zam şampiyonu da patates oldu

Ekim ayında markette 36 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 14’ünde ise fiyat azalışı görüldüğünü aktaran Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 32,9 ile patates olduğu söyledi.

Patatesteki fiyat artışını yüzde 30,3 ile kuru soğan, yüzde 24,4 ile domates, yüzde 12,2 ile yeşil soğan izledi.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 21,9 ile yeşil fasulye oldu. Yeşil fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 16,6 ile limon, yüzde 15,7 ile sivri biber ve yüzde 8,8 ile kuru kayısı takip etti.

Üreticide 15 ürünün fiyatı arttı

Ekim ayında üreticide 28 ürünün 15’inde fiyat artışı, 10’unda fiyat düşüşü görüldüğünü belirten Bayraktar 3 üründe ise fiyat değişimi olmadığını söyledi.

Bayraktar'ın aktardıklarına göre, üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 28,4 ile yeşil fasulyede görüldü. Yeşil fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 15,2 ile fındık, yüzde 13,8 ile salatalık ve yüzde 13,6 ile kuru incir takip etti.

Üreticide en çok fiyat artışı ise yüzde 69,2 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 50,3 ile domates, yüzde 25 ile Antep fıstığı, yüzde 19,9 ile patates izledi.