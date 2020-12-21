Ekimde, AVM Perakende Ciro Endeksi yüzde 19,1 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Ekim ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2020 yılı Ekim ayında Eylül ayına göre, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,1 artışla 349 puana ulaştı.

Kiralanabilir metrekare başına düşen cirolara dair bilgilerin de yer aldığı AVM Perakende Ciro Endeksi’ne göre, kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Ekim 2020’de İstanbul’da 1661 TL, Anadolu’da 1111 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ekim 2020’de 1331 TL oldu.

Giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3 arttı

Ekim 2020 dönemi, Eylül 2020 dönemi ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,3, ayakkabı kategorisi yüzde 29,2, yiyecek-içecek kategorisi yüzde 17,0, hipermarket kategorisi yüzde 16,4, diğer kategorisi yüzde 10,5 artış gösterdi. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği ise yüzde 2,9 arttı.

Öte yandan Ekim 2020 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay olan Eylül'e göre yüzde 16,4'lük artış kaydetti.