Ekimde en çok giyim ve ayakkabının fiyatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE), 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 57,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde bir önceki aya göre en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,36 ile eğitim, yüzde 1,27 ile eğlence ve kültür oldu.

Ekimde artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,09 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,38 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 33,48 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 36,95 ile eğitim, yüzde 41,3 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 61,54 ile eğlence ve kültür olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre artış en fazla yüzde 117,15 ile ulaştırma, yüzde 99,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 93,63 ile ev eşyasında oldu.

Ekimde endekste kapsanan 144 temel başlıktan 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 4'ünde değişim olmadı, 127'sinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Ulaştırma 2,19 117,15 Gıda ve alkolsüz içecekler 5,09 99,05 Ev eşyası 4,38 93,63 Konut 2,57 85,17 Lokanta ve oteller 2,64 81,92 Alkollü içecekler ve tütün 3,30 77,88 Çeşitli mal ve hizmetler 2,47 75,29 Sağlık 1,79 62,66 Eğlence ve kültür 1,27 61,54 Giyim ve ayakkabı 8,34 41,30 Eğitim 0,36 36,95 Haberleşme 2,60 33,48

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,84 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 89,1 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: