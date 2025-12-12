Ekim ayında ihracat azalırken ithalat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ait dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 9,6 artış gösterirken, ithalat birim değer endeksindeki artış yüzde 3,7 ile daha sınırlı kaldı. Böylece dış ticaret haddinde önceki yıla göre belirgin bir iyileşme yaşandı.

İhracat birim değer endeksi, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2; ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6; imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 10,5 yükseldi. Yakıt kaleminde ise yüzde 5,4’lük düşüş kaydedildi.

Birim değer artışına rağmen ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 7,0 geriledi. Alt kalemlerde; gıda, içecek ve tütün yüzde 13,1; ham maddeler (yakıt hariç) yüzde 5,8; yakıt yüzde 19,7 ve imalat sanayi yüzde 4,8 düşüş gösterdi.

İthalatta son durum

Buna karşılık ithalat miktar endeksi aynı dönemde yüzde 3,3 arttı. Gıda, içecek ve tütün kaleminde yüzde 15,3; ham maddelerde yüzde 5,1; yakıtlarda yüzde 1,8; imalat sanayinde yüzde 1,4 artış gerçekleşti.

İhracat–İthalat miktar farkı açılıyor

Ekim ayında ihracat miktar endeksinin yıllık yüzde 7 düşmesi ve ithalat miktar endeksinin yüzde 3,3 artması, dış ticaretin miktar bazında açıldığını gösterdi. Böylece ticaret hacminde ithalat lehine bir genişleme yaşanırken, miktar açığı büyüdü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi Eylül’e kıyasla yüzde 1,5 azalarak 138,4’e gerilerken, ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 artarak 128,1’e yükseldi.

Dış ticaret haddinde toparlanma

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayında 86,2 iken Ekim 2025’te 91,2’ye çıktı. Böylece dış ticaret haddinde 5 puanlık iyileşme sağlanmış oldu.