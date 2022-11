Ekimde İstanbul’da 10 konuttan biri, Antalya’da 3 konuttan biri yabancıya gitti

Takip Et

Türkiye’de yabancıların ekim ayında aldığı konut sayısı 5 bin 377 oldu. Antalya’da satılan toplam 6 bin 323 konutun 2 bin 123 adeti, İstanbul’da satılan toplam 16 bin 987 konutun ise 1658 adeti yabancılara satıldı. Böylece, Ekim ayında İstanbul’da satılan her 10 konuttan 1’ini, Antalya’da satılan her 3 konuttan birini yabancılar aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Ekimde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konutla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1658 konut satışıyla İstanbul ve 490 konut satışıyla Mersin izledi. Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye’den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 498 konutla İran, 310 konutla Irak ve 216 konutla Ukrayna vatandaşları takip etti. Ocak-ekimde ise yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bin 21 oldu. Bunun 21 bin 252 adeti İstanbul’da, 16 bin 779 adeti ise Antalya’da gerçekleşti.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut kredisindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması gerektiğini belirterek, “15 yıl vadeli düşük maliyetli konut kredisi uygulaması kamu bankalarımız ve kamu katılım bankalarımız tarafından etkin hale getirilmelidir” ifadesini kullandı. Elmas, ekim ayına ilişkin TÜİK Konut Satış İstatistiklerine dair yaptığı yazılı değerlendirmede, geçen ay, 2021’in aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 25,3 azalışla 102 bin 660 adet olarak gerçekleştiğini anımsattı. Konut satışlarının son 4 aydır düştüğünü ve bu düşüşte kredi tahsisindeki sıkıntıların etkili olduğunu anlatan Elmas, şu açıklamalarda bulundu: “Temmuzdan itibaren konut kredi kısıtlaması ve ağustos ayından beri fiilen konut kredisinin aşırı kısıtlanması ile ipotekli satışlar tarihin düşük rakamlarına erişti. Konut fiyatlarının yükselişini önlemeye dönük alınan kararlar, konut üretimini de olumsuz etkilemektedir. 2022 yılı hem ipotekli satışlarda hem de üreticiden birinci el satışlarda rekor seviyede düşük bir yıl olarak kapanmaya aday görünmektedir. Türkiye’de konut üretimini zorlaştıran kredi kısıtlamaları üreticiden birinci el satışlar için acilen kaldırılmalı ve 15 yıl vadeli düşük maliyetli konut kredisi uygulaması kamu bankalarımız ve kamu katılım bankalarımız tarafından etkin hale getirilmelidir.”

“Yabancıya satılan konutların yüzde 20’sini Ruslar alıyor”

MARS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, son on ayda yabancı yatırımcıya satışı gerçekleşen konut adedinin 55 bin 021 olduğunu, Rus yatırımcının söz konusu rakam içindeki oranını yüzde 20,60’ye yükseldiğini olarak ifade etti. Bucak; “80 farklı ülkeden insanlar iş ve yaşam kurmak için Türkiye’ye geliyor. 2022’nin ilk on ayında yabancı yatırımcının Türkiye’den aldığı konut sayısı 55 bini geçti. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yüzde 26,9’luk bir artış yaşandığını görüyoruz. Türkiye’den konut alan ülkelere baktığımızda sıralamanın en başında Rusya yer alıyor. Özellikle savaş ile birlikte Rus merkezli ilgi her geçen gün artıyor” diye konuştu. Yabancı yatırımcının konut alırken yoğun ilgi gösterdiği illerin İstanbul, Antalya ve Mersin olduğunu kaydeden Hakan Bucak, “Ruslar özellikle tatil bölgelerinden konut alımı ile öne çıkıyor. Antalya ve Bodrum şu anda favori bölgeleri. Bu ilgi eğer böyle devam ederse Rusların ağırlıkta olduğu küçük yerleşim alanları ortaya çıkabilir” dedi.