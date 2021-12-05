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Ekim’de milyarlık iki yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2021 Ekim ayında, 19 milyar 430 milyon liralık yatırım öngören 884 proje yatırım teşvik belgesine bağlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Ekim’de 19 milyar 430 milyon liralık yatırım öngören 884 proje teşvik belgesine bağlanırken, bu yatırımlar kapsamında 31 bin 397 kişilik istihdam öngörüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerinin listesini yayınladı. Ekim ayında 19 milyar 430 milyon liralık yatırım öngören 884 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 bin 397 kişilik istihdam öngörüldü. Yatırımcılar, bu kapsamda 936 milyon 152 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacaklar.

Ekim’de en yüksek teşvik belgeli yatırım 2 milyar 609 milyon lira ile Bien Yapı’dan geldi. Şirket Aydın’da yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasiteli seramik kaplama tesisi kuracak.

Ataseven Enerji Bursa’da 1 milyar 320 milyon liralık RES yatırım için teşvik belgesi alırken, RTM Tarım Konya’da GES yatırımı için 937 milyon liralık teşvik belgesi aldı. Baştürk Cam Malatya’da şişe üretimi için 878  milyon liralık, Habaş, Manisa’da otomotiv yatırımı için 502 milyon liralık  yatırım teşvik belgesi aldı. 

Şirket   Yatırım yeri      Sektör Yatırım tutarı (bin TL)
Bien Yapı  Aydın   Seramik   2.609.500
Ataseven Enerji Bursa      RES 1.320.138
RTM Tarım  Konya  GES  937.797
Baştürk Cam Malatya   Şişe  878.188
Habaş  Manisa Otomotiv 502.363

 

                                                                      

 

                                                                                          

                                                                                                     

                                                                                                

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