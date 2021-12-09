Ekimde tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi ise azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 196 bin 590 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 14 arttı.

Türkiye'de ekimde 1 milyar 690 milyon 94 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken bu alanda yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın ekim ayında 109 milyon 649 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ekim 2020'ye kıyasla yüzde 14,5 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 714 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 13,1 artış görüldü.