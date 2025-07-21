EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye’de bir araya geldi

Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıya, ekonomi ve üretim odaklı birçok üst düzey isim katıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.

Gündem: OVP, kırsal kalkınma ve piyasa denetimi

Toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi planlanan tedbirlerin ele alındığı bildirildi. Özellikle kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla genç nüfusun tarım sektörüne yönlendirilmesi için yapılan çalışmalar gündeme geldi.

Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi başlığı altında yürütülen uygulamalar da değerlendirme konuları arasında yer aldı. Toplantının ardından detaylı bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reform alanlarında politika koordinasyonunu sağlamak amacıyla belirli periyotlarla toplanıyor.