EKK savaş gündemini değerlendirdi: Ekonomik olarak gerekli tedbirleri alıyoruz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun 2026 yılı dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, küresel ekonominin artan belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerle şekillenen zorlu bir dönemden geçtiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin uyguladığı ekonomi programı sayesinde makrofinansal istikrarın güçlendiği, ekonomik kırılganlıkların azaldığı ve şoklara karşı dayanıklılığın arttığı ifade edildi.

Kurulda, son dönemdeki finansal gelişmeler ele alınırken, ABD/İsrail-İran savaşı olarak tanımlanan bölgesel çatışmanın finansal piyasalar ve bankacılık sektörü üzerindeki muhtemel etkileri üyelerle istişare edildi.

Petrol, tarım ve turizm için destek tedbirleri devreye alındı

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası etkilerini sınırlamak ve piyasaların sağlıklı işleyişini sürdürmek amacıyla çeşitli önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, artan petrol fiyatlarına karşı eşel mobil sistemi geçici olarak yeniden devreye alınırken, gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirleri getirildiği ve stratejik stok yönetiminin güçlendirildiği kaydedildi.

Turizm sektörüne yönelik bir destek paketinin uygulamaya alındığı, ihracatçılar için ise kefalet limitlerinin artırılarak finansmana erişimin kolaylaştırıldığı ifade edildi.

Sanayi ve KOBİ’ler için yüksek teknoloji ve dönüşüm vurgusu

Toplantıda, tedarik zincirlerinde hızlanan değişim ile yeşil ve dijital dönüşüm sürecine dikkat çekilerek, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi artırmaya yönelik aktif sanayi politikalarına öncelik verildiği belirtildi.

KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini geliştiren, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran ve rekabetçiliği artıran adımların sürdüğü de bildirildi.

İstanbul Finans Merkezi ve yatırım ortamı öne çıktı

Kurul açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta duyurulan “Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamında atılacak hukuki, idari, mali ve kurumsal adımların da değerlendirildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Türkiye’nin bölgesel bir yönetim merkezi haline gelmesi, küresel transit ticaretten daha fazla pay alması, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Açıklamada, yatırımcı dostu düzenlemeler, vergi teşvikleri, “Tek Durak Büro” uygulamasıyla sadeleştirilen bürokratik süreçler ve İFM odaklı politikalarla daha rekabetçi bir yatırım ortamı oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Kamu bankalarının yurt dışı açılımı da gündemdeydi

EKK toplantısında ele alınan başlıklar arasında, imalat sanayindeki gelişmeler ve KOBİ’lerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da yer aldı.

Kurul, sanayi gücünün korunması, geliştirilmesi ve ihracata yönlendirilmesi konusunda, başta “Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı” olmak üzere öngörülen adımların hızla hayata geçirilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca, kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin yürütülen çalışmaların da toplantıda ele alındığı açıklandı.

Türkiye’den “üretim ve transit ticaret” vurgusu

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve jeostratejik konumuyla önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’yi küresel transit ticarette daha güçlü bir konuma taşıyacak, ülkeyi enerji ve ticarette işlevsel bir koridora dönüştürecek politikaların uygulanmaya devam edeceği mesajı verildi.