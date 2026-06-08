EKK sonrası yatırım reformu mesajı: Tek Durak Ofis modeli ülke geneline yayılacak

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yatırım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) uygulamaya alınan “Tek Durak Ofis” modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasını gündemine aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen EKK’nın 2026 yılı beşinci toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) 2026-2028 hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformların hayata geçirildiği belirtildi.

Tek Durak Ofis ülke geneline yaygınlaştırılacak

Açıklamada, küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, “Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı” çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi’nde uygulamaya alınan “Tek Durak Ofis” modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yatırım süreçlerine tek noktadan erişim

EKK toplantısında “Tek Durak Ofis” uygulamasında gelinen aşama da değerlendirildi. Açıklamaya göre, yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların etkin şekilde devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlendi.

Yabancı işgücü ve reform adımları ele alındı

Toplantıda ayrıca OVP 2026-2028 kapsamındaki yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirildi ve çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edildi.

İşgücü piyasasındaki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar görüşüldü.

EKK açıklamasında, rekabet gücünü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumu daha ileri taşıyacak politikaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.