EKK tarımda yeni destek modelini görüştü

Nagihan KALSIN / Ankara

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Ekonomi politikalarının ve yapısal reform gündeminin eşgüdüm içerisinde daha etkin uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı EKK, sonrasında yapılan açıklamada, “Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlediğimiz eylemleri kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçlarını alıyoruz” denildi.

Enflasyonda belirgin gerileme bekleniyor

Cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görüldüğü dikkat çekilen açıklamada, “Öncelikli hedefimiz olan fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz. Ekonomide dengelenme ve güçlenen finansal istikrar enflasyonla mücadelemize destek olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yatırımlar öncelikli alanlara yönlendirilecek

Mali disiplinin güçlendirilmesi amacıyla mayıs ortasında kamuoyu ile paylaşılan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne de değinilen açıklamada, “Kamuda harcama kontrolü ve tasarrufların artırılması, yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ile dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlanması beklenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Gıda arz güvenliği için planlı üretim

Ekonomik programın temel sac ayaklarından olan yapısal reformların ana gündemi oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ele alınan diğer başlıklar şöyle özetlendi: “Orta Vadeli Program takvimlendirilmiş ve 2024 yılı ilk yarısında tamamlanması öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama değerlendirilerek çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir. OVP’de öncelikli reform alanlarımız arasında yer alan tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli detaylı olarak istişare edilmiştir. Model ile gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacaktır. Ayrıca, tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı ile verimliliğin artırılması ve yurt içinde üretimin geliştirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar değerlendirilmiştir.”