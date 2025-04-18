EKK toplantısında 'zirai don' vurgusu: Tüm önlemler alındı

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, bütüncül politikalarla uygulanan program ile makro finansal istikrarın güçlendiği, ekonomide dengelenmenin sağlandığı ve cari açığın önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Tüm bu kazanımların yanı sıra temel hedef olan fiyat istikrarına giden yolda dezenflasyon sürecinin başarılı şekilde devam ettiği ve yıllık enflasyonun on aydır gerilediği bildirilen açıklamada, "Programımız sayesinde ekonomimizin temelleri sağlamlaşmış ve dayanıklılığı artmıştır. Yurt içi ve küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomimize etkisinin kısa süreli ve sınırlı kalması için güçlü bir koordinasyon içinde gereken tüm adımları atıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için rekabet gücünü ve verimliliği artıracak yapısal reformların hayata geçirildiği kaydedilerek, sanayide yapısal dönüşümü sağlamak amacıyla aktif sanayi politikalarının uygulandığı, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırıldığı bildirildi.

"Gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir risk bulunmamaktadır"

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımların ve yüksek katma değerli üretimin desteklendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen 2024 yılında 1 milyona yakın istihdam artışı sağlanmış, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmiştir. İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda beceri uyumsuzluklarının en aza indirilerek kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamın desteklenmesi ve iş gücü verimliliğinin artırılmasına yönelik aktif iş gücü politikalarını sürdürüyoruz. 2025 yılında başlayan İstihdamı Koruma Destek Programıyla da tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize çalışan başına ayda 2 bin 500 Türk lirası destek veriyoruz."

Açıklamada, son dönemde meydana gelen zirai don hadisesinin ilk tespit ve saha gözlemlerine göre, bazı meyve çeşitlerini farklı oranlarda etkilediği belirtilen açıklamada, "Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir risk bulunmamaktadır. Üretimin devamlılığı ve tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya erişimi hususunda tüm önlemler alınmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Diğer yandan bölgelerin potansiyelini harekete geçirecek bölgesel gelişme politikalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EKK toplantısında bugün görüşülen temel hususlar şunlardır; ihracatın ithalat bağımlılığını azaltmaya, ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlamaya, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretimi artırmaya yönelik ilave adımlar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. Bu kapsamda uluslararası ticarette son dönemde artan korumacılık eğilimlerinin dış ticaretimiz için oluşturabileceği olası riskler ve fırsatlar değerlendirilmiştir. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızla enflasyonla mücadelemizi sürdürürken mali disiplini titizlikle korumaya ve ekonomideki kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.