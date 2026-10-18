EKK yarın Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 09.30'da toplanacak.

Toplantının gündeminde beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, devlet yardımlarının etki analizi ve revizyonların net hata ve noksan kalemine etkisi olmak üzere üç başlık bulunuyor.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.