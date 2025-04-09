EKK'da gündem: Yeni ticaret koşulları! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trump'ın son tarifelerini yorumladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye’ye yönelik tarifenin ilk aşamada düşük olmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca, bu gelişmelerle birlikte emtia fiyatlarında görülen düşüşün, ithalatçı bir ülke olan Türkiye için avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, süreci dinamik olarak nitelendirdi. ABD'nin tarifeleri açıklarken aynı zamanda müzakere kapısını da açık bıraktığını hatırlatan Yılmaz, “Bu sürecin nereye evrileceğini ve diğer ülkelerin tepkilerini dikkatle takip etmemiz gerekiyor” dedi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun bir sonraki toplantısında, ABD’nin yeni ticaret politikaları ve bu politikaların Türkiye’ye etkileri başlık olarak ele alınacak. Türkiye’nin bu gelişmelere karşı stratejik adımlar geliştireceğini belirten Yılmaz, “Net etkiye bakmamız, süreci iyi takip etmemiz lazım” ifadesini kullandı.

ABD ile Türkiye arasındaki 32 milyar doları aşan ticaret hacmine dikkat çeken Yılmaz, bu ilişkinin dengeli olduğunu ve liderler düzeyinde belirlenen 100 milyar dolarlık hedefin halen geçerliliğini koruduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda Ticaret Bakanı’nın ABD’li muhataplarıyla görüşmelere devam edeceğini belirtti.

Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği bir döneme girildiğine dikkat çeken Yılmaz, bazı yabancı şirketlerin Çin dışındaki ülkeleri yatırım merkezi olarak değerlendirmeye başladığını ifade etti. Bu çerçevede Türkiye’nin de potansiyel bir yatırım ülkesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Yeni ticaret düzeninde eski kalıplarla bakamayız. Ticaret politikaları, yatırımlar, tedarik zincirleri gibi birçok alan yeniden şekilleniyor” dedi.

Ancak sürecin bazı riskler de barındırdığını ifade eden Yılmaz, Amerika pazarına erişimi azalan ülkelerin diğer pazarlarda daha agresif rekabet uygulayabileceğini, bunun da küresel pazarda yoğun bir rekabet ortamı yaratabileceğini söyledi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaret pozisyonunun dikkatli analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak “Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Yılmaz, bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini belirterek, terör örgütlerinin silah bırakması ve kendilerini feshetmesi gerektiğini ifade etti. Sürecin hassasiyetine dikkat çeken Yılmaz, bu hedefin milli birlik, demokrasi ve kalkınma standartları açısından kritik olduğunu söyledi.