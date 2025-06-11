EKK’dan ekonomiye güven mesajı: Konutta ve ihracatta yeni teşvikler geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) toplantısı sona erdi. Ekonomi yönetiminin tam kadro katıldığı toplantı sonrası yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Küresel ticarette korumacılığın ve belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ülkemiz jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde ortaya çıkan fırsatları değerlendirme açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Yaklaşık iki yıldır uyguladığımız ekonomi programının kazanımları sayesinde makroekonomik temellerimiz güçlenmiş, ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizmi artmıştır.

Yıllık enflasyon son bir yılda 40 puan azaldı

Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kat edilmiştir. 2024 yılı Haziran’da başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam etmiş, yıllık enflasyon son bir yılda 40 puan azalarak 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 35,4’e gerilemiştir.

Enflasyonla mücadelede talep yönlü politikalarla birlikte arz yönlü politikalar da uygulanmakta; konut, gıda ve enerji gibi alanlarda yapısal adımlar atılmaktadır. Talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle kademeli olarak azalan kira enflasyonu halen istenilen seviyede değildir. Bu kapsamda konut arzını artırmak, konut stokundaki deprem kaynaklı kayıpları telafi etmek ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikalar hayata geçirilmektedir.

Kira enflasyonundaki yavaşlama sürecek

Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir. Küresel riskler ve jeopolitik gelişmeler, enerjide arz güvenliğinin stratejik önemini daha da artırmaktadır. Bu doğrultuda, enerji arz güvenliğini ve verimliliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesini güçlendirmek ile yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

EKK toplantısında ele alınan temel konu başlıkları ise şöyle:

-Küresel ticarette artan belirsizlikler ve korumacılığın ekonomimize etkilerini azaltmak, dijital ve yeşil dönüşüm, tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma ve bölgesel ticaret eğilimlerinden oluşan fırsatları değerlendirmek amacıyla, ihracatta rekabet gücümüzü artıracak politikalar ve tedbir önerileri görüşüldü.

-Cari açıkta önemli paya sahip olan enerjide genel durum değerlendirilerek; dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini artıracak politikalar ele alındı.

-Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler ile konut arzını artırmaya yönelik atılacak adımlar ve izlenecek politikalar değerlendirildi.

-İş arayanların uygun işlere yönlendirilmesi ve geçici iş ilişkileri kurulmasını sağlayan özel istihdam bürolarının mevcut durumu gözden geçirildi.

-Yapılan analizler sonucunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

-Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile katma değerli yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik seçici, odaklı ve etkin destekler artarak devam edecek.