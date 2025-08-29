EKK'dan OVP ve enflasyon açıklamaları: Taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu yıl 6. kez toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantı sonrası açıklama yaptı.

Toplantının gündeminde 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları yer aldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "2026–2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları, geçmiş yıllarda olduğu gibi, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir. Yapılan istişarelerle ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine uygun, güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız" denildi.

Toplantıda, OVP (2026-2028) çalışmalarında gelinen son durumun ele alındığı, temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklüklerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda; makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde gözden geçirilmiştir."

EKK'den yapılan açıklamada "OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.