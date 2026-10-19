EKK'den sorunlu fon açıklaması! Ara ödemeler ne zaman başlayacak?

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılındaki sekizinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Saat 09.45 sıralarında başlayan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekonomi yönetiminin diğer üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra sorunlu fonların tasfiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verildi.

Sorunlu fonlarda ara ödemeler ne zaman?

EKK açıklamasında, sorunlu fonlara ilişkin gerekli adımların ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içinde atıldığı belirtildi. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasını öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi. Böylece ara ödemelerin başlatılması için kanun teklifinin yasalaşması işaret edilirken ödemelere ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

Finansal sisteme etkisinin sınırlı kalması bekleniyor

Kurul, sorunlu fonlara ilişkin gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasını beklediğini bildirdi. Açıklamada, alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının güvenilirliğinin ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı. Tasfiye sürecinin hukuki güvence altında yürütülmesi ve sermaye piyasalarının daha dayanıklı bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Net hata ve noksan kalemi masaya yatırıldı

Toplantının bir diğer gündem maddesi, ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar oldu. Bu kapsamda gerçekleştirilen veri güncellemelerinin net hata ve noksan kalemine etkisi değerlendirildi. Kurul açıklamasında söz konusu revizyonların sonuçlarına ilişkin sayısal bir ayrıntı paylaşılmadı.

Eğitim ve istihdam politikaları değerlendirildi

EKK toplantısında beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçları doğrultusunda uygulanması planlanan politikalar değerlendirilirken eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Özellikle yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği becerilerin geliştirilmesi, nitelikli işgücü arzının artırılması ve verimliliğin desteklenmesi hedefleri öne çıktı. Gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesine yönelik politikaların sürdürüleceği ifade edildi.

Ekonomi programına ilişkin mesajlar

Kurul açıklamasında, küresel ekonominin savaş kaynaklı arz şokları, tedarik zincirindeki aksamalar ve artan belirsizliklerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Türkiye'de uygulanan ekonomi programıyla büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik ve enflasyonun gerilediği, finansal istikrarın güçlendiği ve mali disiplinin sağlandığı ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesi, verimlilik ve rekabet gücünün artırılmasına odaklanılacağı bildirildi.

EKK, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran, istihdamı destekleyen ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını amaçlayan politikaların sürdürüleceğini kaydetti.