EKK’den yapısal reform vurgusu: Dengelenme süreci hızlanıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP kapsamındaki yapısal reformları hızlandırma kararı aldı. Kırsal kalkınma, gençlerin tarıma yönlendirilmesi ve piyasa denetimlerinde etkinlik artırılacak.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel belirsizlikler ve bölgesel istikrarsızlıklara rağmen Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlendiği, mali disiplin ve fiyat istikrarını önceleyen politikaların olumlu sonuç verdiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Vadeli Program (2025-2027) çerçevesinde ekonomik dengelenmenin sürdürülebilir şekilde sağlanması için para, maliye ve gelir politikaları arasındaki uyuma dikkat çekilerek şu vurgular öne çıktı:

* Harcamalarda verimliliğin artırılması ve tasarruf tedbirlerinin uygulanması,

* Vergi sisteminde adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi,

* Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik somut adımların devreye alınması.

Kırsal kalkınma, genç tarım girişimciliği ve denetimde etkinlik masadaydı

Toplantının ana gündem başlıkları arasında tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi de yer aldı. Açıklamada, kırsalda gençlerin ve kadınların tarıma yönlendirilmesi amacıyla uygun faizli kredi, hibe ve girişimcilik programlarının sürdüğü; teknoloji odaklı tarım projeleri ve mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun da değerlendirildiği toplantıda, tüketici haklarının korunması ve ihracatta kalite standardının güçlendirilmesi adına yeni düzenlemelerin gündeme geldiği kaydedildi.

Yapısal reformlarda hızlanma hedefi

Kurul toplantısında ele alınan başlıca başlıklar şu şekilde sıralandı:

Yapısal Tedbirler: OVP’de yer alan yapısal reformların mevcut durumu gözden geçirildi, uygulamaların hızlandırılması için ilave adımlar istişare edildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma: Genç nüfusun tarıma kazandırılması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve çiftçilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi değerlendirildi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Mevzuat uyumu, ürün güvenliği ve uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı; etkinliği artıracak düzenlemeler Kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Açıklamanın sonunda, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yüksek katma değerli üretim, ihracat artışı ve kapsayıcı büyümeye yönelik kararlılıkla reformların sürdürüleceği ifade edildi.