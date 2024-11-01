Ekmeğe zam mı gelecek? Fırıncılar Federasyonu’ndan açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Balcı, un fiyatlarının Ekim ayı başında 630 lira seviyelerindeyken ay içinde 820 liraya çıktığını ancak Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın un sanayicileriyle yapılan görüşmeleri sonucunda fiyatların 720-760 lira bandına çekilmesine karar verildiğini belirtti.

Ekmeğe zam mı gelecek?

Balcı, un fiyatındaki bu ayarlamanın ardından ekmek fiyatlarında yıl sonuna kadar bir değişiklik yapılmayacağını, aralık ayında asgari ücret artışıyla birlikte yeni bir fiyat belirlenebileceğini açıkladı. Ayrıca, ekmeğin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilmesi ve sokak satışlarının engellenmesi için de çaba gösterdiklerini ifade etti.

Balcı, ekmek fiyatlarının fahiş seviyelere çıkmaması konusunda tüm sektörün hassas davrandığını, un sanayicilerinin de fedakarlık yaparak bu sürece destek olduklarını kaydetti. Halkın temel gıda maddesi olan ekmeğe ilişkin hassasiyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Balcı, fiyatların makul seviyelerde tutulmasına yönelik çabaların süreceğini belirtti.