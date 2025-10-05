Ekmek değil katkı maddesi yiyoruz! Sektör temsilcilerinden denetim artırılsın çağrısı

Dünyanın en çok ekmek tüketen ülkesi olan Türkiye'de ekmekte yapılan hileler bu kadarına da pes dedirtti. Beyaz ekmeğe belirlenen sınırın çok üstünde katkı maddesi, tam buğday ekmeğe ise renklendirici ve aroma verici katıldığı ortaya çıkarken sektör temsilcileri denetimlerin ve cezaların artırılması gerektiğini savunuyor.

Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 200 kilograma yakın ekmek tüketirken, Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe ekmekteki katkı maddelerinin sınırların üzerine çıktığını iddia etti.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Efe, en çok katkı maddesinin beyaz ekmeklerde kullanıldığını iddia ederek, tam buğday ekmeklere de esmerliği artırmak için renklendirici ve aroma verici katıldığını söyledi.

Katkı maddeleri belirlenen sınırın çok üstünde

Ekmekte yapılan en büyük hilenin yasaklanan veya kullanımı kısıtlanan katkı maddelerinin limitlerin üzerindeki kullanımı olduğunu belirten Efe, "Bu da insan sağlığını olumsuz etkiler. Bunu anlamak uzmanlık gerektirir; tekstüründen fark edilebilir ama tüketicilerin bunu ayırt etmesi zor. Laboratuvar ortamında test edildiğinde katkılar net olarak ortaya çıkar” dedi.

Efe, vatandaşlara ekmekteki hileler konusunda önerilerde de bulunarak şöyle konuştu:

"Buğday un haline dönüştürüldüğünde iki hafta içerisinde un kendi doğal beyaz rengine ulaşır. Ancak bu katkı maddesini kullandığınız zaman bu süre kısalıyor. Potasyum bromat ise unlu mamullerde çok geniş yelpazede kullanılan bir ürün. Özellikle mayalı, fermente olan ürünlerin fermantasyon kabiliyetini artırıcı, ürünün hacminin verimli bir şekilde artmasını sağlayıcı bir katkı maddesi. Dolayısıyla güvenilir, tanıdık yerlerden ürün almakta fayda var.

5 gün içinde küfleniyorsa sağlıklı

Tüketici basit bir yöntemle test yapabilir. Ekmeği alır, ikiye böler ve bir kısmını bekletir. Eğer 5 gün içinde küfleniyorsa bu sağlıklı sayılabilir. Küflenmezse, fazla katkı maddesi kullanılmış demektir. Böyle bir durumda o ekmekten uzak dursunlar. Eskiden fırınlar gıda mühendisi tarafından denetlenirdi. Her gün başka bir firma denetlenirdi. Bizim önerimiz, bu denetimlerin gıda mühendisleri tarafından bağımsız yapılması yönünde. Ayrıca vatandaşlar şüpheli durumlarda mutlaka Alo 174 hattını aramalı."

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise “Devletin müsaade etmediği hiçbir katkı maddesi ne değirmenlerde ne de fırınlarda kullanılabilir. Denetimler sıkı, cezalar ağır. Katkı maddesi hem maliyetli hem de ekmeğin lezzetini bozar” diye konuştu.