Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem: Artık ücreti böyle belirlenecek!

Ekmek ve simit fiyatlarına ilişkin yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Zam oranı konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlanamaması halinde süreç, kurulması planlanan "Uzlaşma Komisyonu"na taşınacak. Halen yalnızca görüş bildiren bakanlık temsilcisi de bu komisyonda yer alarak, ortak bir zam oranında mutabakat sağlanması hedeflenecek.

Söz konusu adımın sinyali, önceki aylarda gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında verilmişti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerinde mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik daha etkili bir modele geçilmesi için çalışma yürütüleceği ifade edilmişti.

Uzlaşma Komisyonu'na sevk edilecek

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, ilk somut adım da geldi. 11. Yargı Paketi’nde yer alan düzenlemeye göre, bakanlığın olumsuz görüş bildirdiği fiyat tarifeleri 15 gün içinde Uzlaşma Komisyonu’na sevk edilecek.

Uzlaşma Komisyonu; mülki amir veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu ile ticaret ve sanayi ya da ticaret odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcilerinden oluşacak. Komisyon kararları salt çoğunlukla alınacak.

Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde, Ticaret Bakanlığı’na fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi de verilecek. Komisyon, fiyat değerlendirmesini mevcut maliyetler, ortalama kâr marjları ve Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alarak yapacak.