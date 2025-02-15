Ekmekte kampanya: 12,5 liralık ekmeği 7,5 liradan satıyor

Hatay’da bir işletme, her yerde 12,5 liraya 200 gram ekmeği 7,5 liradan satmaya başladı. Herkes ekmek alabilsin diye başlatılan kampanya vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Dörtyol ilçe merkezinde hizmet veren işletmenin sahibi Veli Sönmez (50) kampanyasını şu sözlerle anlattı: "Herkes evine ekmek alabilsin diye 7 buçuk TL’den başlattığımız kampanya yoğun ilgi görüyor. Biz Dörtyol ilçesinde bilinen esnafız yaptığımız kampanyada vatandaşlarımız daha çok ekmek almaya geliyor. Bizim tek sıkıntımız burada yolun biraz ters olması bizi çok etkiliyor. Ekmeğimizin gramajı 200 gram üstü geliyor, gramajında düşüş yok ve fiyatı 7 buçuk TL. Vatandaşlar kampanyamızın uzun sürmesini istiyor bizlerde sürdürebileceğimiz kadar devam edeceğiz" dedi.