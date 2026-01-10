Ekonomi basını ile iş dünyası bir araya geldi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), geleneksel Yeni Yıl Buluşması kapsamında ekonomi basını ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerini aynı çatı altında topladı. Sabancı Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Bacacı Yatırım Holding ve Hepsiburada ana sponsorluğunda, CarrefourSA’nın silver sponsorluğu ile Hedef Portföy ve Momentum İletişim katkılarıyla düzenlendi.

İş dünyasından geniş katılım

Buluşmaya, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Sanayi, ihracat, perakende ve ticaret dünyasından isimler, ekonomi basınıyla aynı masada buluştu.

EGD Başkanı Arslan: Güvenilirlik vazgeçilmez

EGD Başkanı Hasan Arslan, konuşmasında ekonomi gazeteciliğinde birlik ve beraberliğin mesleğin ortak hafızasını güçlendirdiğini vurguladı. Doğru, güvenilir ve nitelikli haber üretiminin ekonomi gazeteciliğinin temel sorumluluğu olduğunu belirten Arslan, mesleğin sürdürülebilirliğinin sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olacağını ifade etti. Ayrıca gecenin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne yakın bir tarihte planlandığını hatırlattı.

Bahçıvan: Hız çağında kalite daha önemli

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomi haberciliğinin dijitalleşme ile birlikte büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Haber hızının arttığı bu dönemde kalite, güvenilirlik ve itibarın her zamankinden daha kritik hâle geldiğini vurgulayan Bahçıvan, yanlış ve niteliksiz bilginin toplum ve ekonomi üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ekonomi gazeteciliğinin üretim ve ihracat başta olmak üzere sanayi gündeminin kamuoyuna doğru ve sorumlulukla aktarılmasında kilit rol oynadığını belirtti. Dijitalleşme ve yapay zekâ çağında da derinlikli ve güvenilir haberciliğin önemini vurgulayan Gültepe, 2026 için üretim ve ihracatın güçlendiği bir ekonomik tablo temennisini paylaştı.

Duayen gazetecilere vefa

Etkinlikte, ekonomi gazeteciliğine uzun yıllar emek veren Vahap Munyar, Hakan Güldağ, Celal Toprak, Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz ve Meliha Okur’a “Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim edildi. Ayrıca meslekte 20. yılını dolduran gazeteciler ile yeni yayınlara da plaket verilerek gece, vefa ve dayanışma mesajlarıyla tamamlandı.

Yayın hayatına başlamaları dolayısıyla EkonomiBusiness, Dünya YouTube, Wired Türkiye ve Patronlar Dünyası Dergisi’ne de plaket verildi.