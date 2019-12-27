Ekonomi basınının onur gecesinde DÜNYA'ya ödül

27 Aralık 2019

TİM'in ev sahipliğinde, Başarsoft'un ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle başta olmak üzere EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz'de şu an yaşananlarla, o büyük zenginliklerin paylaşımında KKTC'nin ne kadar önemli bir devlet olarak yoluna devam ettiğini görüyoruz ve mutlu da oluyoruz. Yapılan çalışmalarda Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de gelişen önemli sektörler ve gelişen bir KKTC ekonomisi var” diye konuştu.

Gülle: Hizmet ihracatında 55 milyar dolarlık rekora yürüyoruz

TİM Başkanı İsmail Gülle, gecede yaptığı konuşmada, ekonomi basını ve ihracatçıların aynı ailenin üyeleri olduğunu belirtti. “2019 gibi, pek çok yönüyle küresel ve bölgesel risklerin tırmandığı bir yılda Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen başarılı bir dengelenme sürecini geride bıraktık” diyen Gülle, “Küresel ticaret durağanlık yaşarken, mal ihracatında 180 milyar dolar çıtasını yakaladık. Hizmet İhracatında ise 55 milyar dolar gibi yeni bir rekora yürüyoruz” şeklinde konuştu.

EGD Başkanı Celal Toprak da geleneksel hale gelen buluşmanın sektör için önemini vurgulayarak, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Gecede EGD'ye desteklerinden dolayı Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, Vestel Kurumsal İletişim Müdürü Gençer Kabaroğlu, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu'na teşekkür plaketi verildi. Gecede vefa-şükran plaketleri de takdim edildi.