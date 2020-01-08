Ekonomi bürokrasisinde üst düzey operasyon

08 Ocak 2020

ANKARA (DÜNYA)

Ekonomide üst düzey görevden alımlar yaşandı. Aralarında, yılbaşı özel çekilişinin tartışma konusu olduğu Milli Piyango İdaresi’nin Genel Müdürü Muammer Çolak dahil çok sayıda bürokrat görevden alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Saadettin Parmaksız, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcıları Ali Karatürk ve Abdulkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta ve Arif Yıldırım görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda; Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul, Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel müdür Yardımcısı Edip Yılmaz, Sigortacılık Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu ve Murat Kayacı, Personel Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Memet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı, Halil tutak, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk görevden alındı.

Öte yandan, EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Sümengen, TPAO Yönetim Kurulu Üyeliğine Alparslan Bayraktar atandı.